2019-11-16T08:25:25+03:00
Дом. Семья

День террариума: в зоопарке Екатеринбурга покормят животных на глазах у гостей

Показательное кормление пройдет в павильоне «Экзотеррариум»
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: Екатеринбургский зоопаркФото: Екатеринбургский зоопарк
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В Екатеринбургском зоопарке покажут посетителям, как кормят животных. Сегодня, 16 ноября, в 13: 00 впавильоне «Экзотеррариум» пройдут показательные кормления варанов, грифовой черепахи и трионикса. А в 14:00 гостей ждут ручные животные секции герпетофауны и увлекательные зооконкурсы от научного отдела.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Фото: Екатеринбургский зоопарк

- Хотите подержать на руках настоящее приведение – шестиногого палочника? Прикоснуться к тёплым чешуйкам на коже змеи? Сфотографировать крупным планом портрет бронзовки? Посмотреть в «глаза» улитке? Узнать много нового из жизни рептилий и беспозвоночных? Научиться их правильно содержать в домашних условиях? Тогда приходите на «День террариума»! – делятся организаторы акции.

Напомним, что в начале года в зоопарке родился жеребенок с разноцветными глазами.

Также мы показывали, как кормят слониху Дашу, в день она съедает до 70 килограммов овощей и фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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