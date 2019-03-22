2019-03-22T11:30:49+03:00
Общество

В зоопарке Екатеринбурга родился жеребенок с разноцветными глазами

Один глаз у него - голубой, другой - карий
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Екатеринбургский зоопаркФото: Екатеринбургский зоопарк
Изменить размер текста:

В Екатеринбургском зоопарке впервые родился жеребёнок у миниатюрных американских лошадок. Малыша пары Аризоны и Оскара назвали Яшкой. От мамы детеныш унаследовал гетерохромию или разноцветность глаз.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Фото: Екатеринбургский зоопарк

- Яшка пегой масти, весь в родителей. Один глаз у него небесно-голубой, а другой - пронзительно-карий. Как у матери Аризоны, - рассказали в зоопарке. - Любит носиться галопом по вольеру и играть со своей старшей сводной сестрой Варежкой. Очень подвижный, игривый и самостоятельный малыш.

Яшка с мамой Фото: Екатеринбургский зоопарк

Яшка с мамой Фото: Екатеринбургский зоопарк

Посмотреть на Яшку можно каждый день с 13:00 до 14:00, когда он с мамой гуляет в леваде «Контактной площадки» зоопарка.

Папа Яшки Оскар Фото: Екатеринбургский зоопарк

Папа Яшки Оскар Фото: Екатеринбургский зоопарк

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Фото: Екатеринбургский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госэкспертиза одобрила строительство моста через Тагильский пруд
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 150 миллиардов рублей
В Екатеринбурге таможенники изъяли 1,5 тонны безакцизных сигарет из Киргизии
В Екатеринбурге до конца года на ремонт дорог потратят 1,5 миллиарда рублей
Холдинг «РЖД» обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в течение всего мая
Выходные на Урале будут теплыми, но мокрыми и снежными
Время пошло: власти Екатеринбурга пообещали к 1 апреля вывезти из города весь снег
В Екатеринбурге во дворе дома сгорели три иномарки
На Урале приставы, чтобы взыскать с неплательщицы долг, записались к ней на маникюр
В аэропорту Екатеринбурга петербурженка, летевшая в Новосибирск, обокрала дьюти-фри
В Кольцово появится прямой рейс до Барселоны
В Каменске-Уральском следователи выясняют, с какой крыши на ребенка упала наледь
Пропавшая в Екатеринбурге девушка с татуировкой на груди была под следствием
В Екатеринбурге из-за инфекции закрыли детский сад на полтысячи мест
РЖД выделит деньги на строительство ВСМ Екатеринбург - Челябинск уже в 2019 году
ЕВРАЗ на Урале направил более 900 миллионов рублей на охрану труда сотрудников
В Ревде осудили продавщицу, которая второй раз попалась на продаже алкоголя детям
Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон 2019 года
Дорожники из-за ремонта на 2,5 месяца закроют мост на Челябинском тракте
Бывший свердловский премьер возглавил Оренбургскую область
Мэрия Березовского заплатит семье, чья квартира сгорела из-за проводки, которую чиновники «забыли» поменять
«Это доход от работы»: в аэропорту Кольцово узбек пытался незаконно вывезти 19 тысяч долларов
На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге «Всемирный день поэзии» отметят стихами и джазом
Банк УРАЛСИБ предлагает малому бизнесу услугу перечисления кредита на бизнес-карту
Житель Нижних Серег будет 120 часов мести улицы за поддельные водительские права
В Нижнем Тагиле выросло число женщин, страдающих наркоманией
Екатеринбургские туристы из-за неисправности самолета застряли в Таиланде
У екатеринбуржца за долги по кредиту забрали Range Rover Sport