В зоопарке Екатеринбурга родился жеребенок с разноцветными глазами

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-22T11:30:49+03:00

Один глаз у него - голубой, другой - карий

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В Екатеринбургском зоопарке впервые родился жеребёнок у миниатюрных американских лошадок. Малыша пары Аризоны и Оскара назвали Яшкой. От мамы детеныш унаследовал гетерохромию или разноцветность глаз.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

- Яшка пегой масти, весь в родителей. Один глаз у него небесно-голубой, а другой - пронзительно-карий. Как у матери Аризоны, - рассказали в зоопарке. - Любит носиться галопом по вольеру и играть со своей старшей сводной сестрой Варежкой. Очень подвижный, игривый и самостоятельный малыш.

Яшка с мамой Фото: Екатеринбургский зоопарк

Посмотреть на Яшку можно каждый день с 13:00 до 14:00, когда он с мамой гуляет в леваде «Контактной площадки» зоопарка.

Папа Яшки Оскар Фото: Екатеринбургский зоопарк

Фото: Екатеринбургский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU