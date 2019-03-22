В зоопарке Екатеринбурга родился жеребенок с разноцветными глазами
В Екатеринбургском зоопарке впервые родился жеребёнок у миниатюрных американских лошадок. Малыша пары Аризоны и Оскара назвали Яшкой. От мамы детеныш унаследовал гетерохромию или разноцветность глаз.
Фото: Екатеринбургский зоопарк
- Яшка пегой масти, весь в родителей. Один глаз у него небесно-голубой, а другой - пронзительно-карий. Как у матери Аризоны, - рассказали в зоопарке. - Любит носиться галопом по вольеру и играть со своей старшей сводной сестрой Варежкой. Очень подвижный, игривый и самостоятельный малыш.
Яшка с мамой Фото: Екатеринбургский зоопарк
Посмотреть на Яшку можно каждый день с 13:00 до 14:00, когда он с мамой гуляет в леваде «Контактной площадки» зоопарка.
Папа Яшки Оскар Фото: Екатеринбургский зоопарк
Фото: Екатеринбургский зоопарк
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