2019-04-16T17:58:55+03:00
Общество

«70 килограмм ежедневно»: зоопарк Екатеринбурга опубликовал видео, на котором кормят слониху Дашу

В последнее время животное выглядит истощенным
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопаркаФото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопарка
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Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка опубликовала видео, на котором 39-летняя слониха Даша ест фрукты и растения. В подписи к ролику уточняется, что для животного это полдник.

Сотрудники Екатеринбургского зоопарка кормят слониху Дашу.Видео: пресс-служба зоопарка Екатеринбурга

- Мы решили разместить видеозапись из-за вопросов, которые возникают у посетителей по поводу Даши. Нас очень просили показать, как она питается, - добавили в пресс-службе зоопарка во время разговора с «КП»-Екатеринбург.

Многие стали замечать, что слониха сильно исхудала. Ранее в зоопарке рассказали, что животное вынуждено третий год сидеть на диете, чтобы не набрать вес – иначе пострадают ноги. Там объяснили, что на Даше сильно сказалась цирковая жизнь и плохие условия, в которых она провела большую часть жизни.

Сегодня животное потребляет 70 килограмм пищи ежедневно. В нее входят каши, фрукты и овощи, а также ветки деревьев и другие растения. Из ее рациона полностью исключили картофель и мучное, и значительно снизили количество сахара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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