Куйвашев включился в литературный спорт между писателем Прилепиным и своим замом Бидонько

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-13T10:04:15+03:00

Писать ответил на отказ переименовывать скверы в часть известных уральских поэтов, в диалог включился губернатор Фото: Алексей БУЛАТОВ

На своей странице в Instagram он опубликовал стих Бориса Рыжего

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включился в литературоводческий спор между известным писателем Захаров Прилепиным и своим заместителем Сергеем Бидонько.

Он опубликовал на своей странице в Instagram строки стихотворения поэта Бориса Рыжего «Все, что взял у тебя, до копейки верну…» вместе с его фотографией. Больше никак комментировать ситуацию губернатор не стал.

Напомним, что спор между Бидонько и Прилепиным произошел накануне: писатель опубликовал на своей странице длинный пост, в котором раскритиковал культурный уровень вице-губернатора и свердловских чиновников в целом.

В начале осени местные жители предложили переименовать несколько скверов Екатеринбурга в честь уральских поэтов Бориса Рыжего и Ильи Кормильцева, но что мэрия ответила отказом. Глава города Александр Высокинский отметил, что, если следовать такой тенденции, то через пару лет в столице Урала может появиться «сквер имени Тимати».

ИСТОЧНИК KP.RU