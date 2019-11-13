Куйвашев включился в литературный спорт между писателем Прилепиным и своим замом Бидонько
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включился в литературоводческий спор между известным писателем Захаров Прилепиным и своим заместителем Сергеем Бидонько.
Он опубликовал на своей странице в Instagram строки стихотворения поэта Бориса Рыжего «Все, что взял у тебя, до копейки верну…» вместе с его фотографией. Больше никак комментировать ситуацию губернатор не стал.
Напомним, что спор между Бидонько и Прилепиным произошел накануне: писатель опубликовал на своей странице длинный пост, в котором раскритиковал культурный уровень вице-губернатора и свердловских чиновников в целом.
В начале осени местные жители предложили переименовать несколько скверов Екатеринбурга в честь уральских поэтов Бориса Рыжего и Ильи Кормильцева, но что мэрия ответила отказом. Глава города Александр Высокинский отметил, что, если следовать такой тенденции, то через пару лет в столице Урала может появиться «сквер имени Тимати».
ИСТОЧНИК KP.RU