«Внутри нас – уральская свобода»: на аллее Екатеринбурга появились таблички в честь Ильи Кормильцева

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-26T07:42:10+03:00

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На одной из центральных аллей Екатеринбурга, на перекрестке улиц Белинского – Декабристов, появились необычные таблички с надписью «Сквер, который так и не назвали именем Кормильцева». Они установлены в честь уральского поэта Илья Кормильцева, которому, будь он жив, сегодня исполнилось бы 60 лет.

Авторами такой акции выступила молодежная организация «Май». «Комсомолка» поговорила с ее руководителем, Гузелью Аиткуловой, и выяснила, что же хотели сказать авторы.

Чиновники обещали переименовать аллею еще год назад, но так этого не сделали. Фото: организация "Май"

- Последние полтора года мы добивались того, чтобы какой-то из участков на территории Екатеринбурга получил имя Кормильцева. В декабре 2018 года комиссия по топонимике обещала, что в городе появится аллея с его именем, - рассказала Гузель. – Сегодня Кормильцеву исполняется 60 лет, а сквера как не было, так и нет. Поэтому эти таблички – это напоминание чиновникам о том, что они не выполнили обещание.

Руководитель движения также отметила, что изначально планировалось назвать именем поэта сквер за Оперным театром, потому что это место «культовое и не носит никакого имени». Однако власти отказали и предложили другой участок – аллею по улице Белинского.

И тогда активисты решили напомнить властям об их обещании. Фото: организация "май"

Гузель также заметила, что крылья, изображенные на табличке, носят очень символический характер – в честь одного из самых известных стихов Кормильцева «Крылья».

- Екатеринбург, кстати, тоже очень свободный город – мы должны помнить, что внутри нас настоящая уральская свобода. И ничто не может ее у нас отобрать. Ее нужно беречь.

Изначально в честь Кормильцева хотели назвать сквер за Оперным театром, но власти отказали. Фото: организация "Май"

Напомним, что Илья Кормильцев родился 26 сентября 1959 года в тогда еще Свердловске. Долгое время поэт сотрудничал с культовой рок-группой «Наутилус» - большинство песен были написаны именно по его стихам. Скончался он в 2007 году в Лондоне, перед этим у него выявили онкологию.

Фото: организация "Май"

ИСТОЧНИК KP.RU