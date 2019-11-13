2019-11-13T08:21:16+03:00
Общество

«Это дичь»: писать Захар Прилепин раскритиковал свердловских чиновников за низкий литературный уровень

Его возмутило, что городские власти отказываются называть скверы и парки именами известных уральских поэтов
Мария Трапезникова
Поделиться:
Писатель раскритиковал свердловских чиновников за незнание литературыПисатель раскритиковал свердловских чиновников за незнание литературыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне один из самых известных российских писателей Захар Прилепин написал у себя на странице в Facebook большой пост, в котором раскритиковал свердловских чиновников за незнание литературы.

Причиной послужил отказ администрации города переименовывать скверы в честь известных поэтов Ильи Кормильцева и Бориса Рыжего. А с такой инициативой еще осенью выступили местные жители, чтобы увековечить в истории их имена. Сразу после этого, кстати, глава города Александр Высокинский на вопрос журналистов ответил, что ничего переименовывать в городе не будут.

- Важно создавать новое, а не переименовывать старое, иначе так у нас может однажды, лет через 15-20, появиться сквер Тимати, - отметил тогда Высокинский.

Вместе с тем, в своем тексте писатель Прилепин замечает, что в городе есть и сквер, и улица имени барда, поэта и актера Владимира Высоцкого, что странно, ведь в Екатеринбурге он никогда не бывал. И приводит слова Сергея Бидонько о том, что Рыжий и Кормильев «не такого масштаба авторы».

- Ответственно заявляю, что Борис Рыжий - крупнейший русский поэт новейшей эпохи, и в учебниках он будет идти сразу после Бродского. Рыжий - в том самом пантеоне, где Есенин, Мандельштам и Маяковский, именно там, - резюмирует Прилепин. – Илья Кормильцев - уникальной силы рок-поэт, по масштабу дарования вполне сопоставимый с Высоцким. Кроме всего прочего - издатель, мыслитель и, в известном смысле, совесть русского рока.

А подытожил «разбор полетов» писатель одним словом: «дичь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На войну со снегопадом вышли все коммунальные силы Екатеринбурга
Легендарный декан журфака УрФУ в Екатеринбурге уходит с поста
Екатеринбург вошел в пятерку российских городов, где с огненным шоу выступит солист группы Rammstein
Екатеринбуржец, покоривший космос, получит звание Героя России
Выпал снег – город застыл: из-за сильной непогоды Екатеринбург встал в километровые пробки
Огонь тушили 13 бригад: под Екатеринбургом на площади в 600 «квадратов» сгорела лесопилка
Екатеринбуржцы в исторический день рождения города могут бесплатно посетить 24 музея
Угрожал ложкой: в Нижнем Тагиле злоумышленник ограбил магазин сотовой связи
В Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом на правой брови
На Урале хотят изменить законодательство, чтобы эвакуировать бесхозные машины, мешающие убирать снег
На окраине Нижнего Тагила поезд сбил женщину
В Екатеринбурге исчезнут гипермаркеты «Мегамарт»
В Екатеринбурге у строящегося дома обрушилась часть фасада