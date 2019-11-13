«Это дичь»: писать Захар Прилепин раскритиковал свердловских чиновников за низкий литературный уровень

Накануне один из самых известных российских писателей Захар Прилепин написал у себя на странице в Facebook большой пост, в котором раскритиковал свердловских чиновников за незнание литературы.

Причиной послужил отказ администрации города переименовывать скверы в честь известных поэтов Ильи Кормильцева и Бориса Рыжего. А с такой инициативой еще осенью выступили местные жители, чтобы увековечить в истории их имена. Сразу после этого, кстати, глава города Александр Высокинский на вопрос журналистов ответил, что ничего переименовывать в городе не будут.

- Важно создавать новое, а не переименовывать старое, иначе так у нас может однажды, лет через 15-20, появиться сквер Тимати, - отметил тогда Высокинский.

Вместе с тем, в своем тексте писатель Прилепин замечает, что в городе есть и сквер, и улица имени барда, поэта и актера Владимира Высоцкого, что странно, ведь в Екатеринбурге он никогда не бывал. И приводит слова Сергея Бидонько о том, что Рыжий и Кормильев «не такого масштаба авторы».

- Ответственно заявляю, что Борис Рыжий - крупнейший русский поэт новейшей эпохи, и в учебниках он будет идти сразу после Бродского. Рыжий - в том самом пантеоне, где Есенин, Мандельштам и Маяковский, именно там, - резюмирует Прилепин. – Илья Кормильцев - уникальной силы рок-поэт, по масштабу дарования вполне сопоставимый с Высоцким. Кроме всего прочего - издатель, мыслитель и, в известном смысле, совесть русского рока.

А подытожил «разбор полетов» писатель одним словом: «дичь».