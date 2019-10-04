2019-10-04T09:53:51+03:00
Общество

«А потом появится сквер Тимати?»: глава Екатеринбурга высказался против переименования скверов

Мэр отметил, что вместо этого лучше создать что-то новое
Мария Трапезникова
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Глава Екатеринбурга высказался против переименования парков, скверов и улиц городаГлава Екатеринбурга высказался против переименования парков, скверов и улиц городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против переименования парков и скверов в городе. Во время объезда «зеленых участков» этот вопрос подняли журналисты. Там же, кстати, официально объявили, что сквер у Театра Драмы в ноябре получит статус особо охраняемой территории.

- Важно создавать новое, а не переименовывать старое, иначе так у нас может однажды, лет через 15-20, появиться сквер Тимати, - уточнил глава города.

Ранее горожане предлагали переименовать улицу на Вторчермете в честь Бориса Рыжего и аллею на пересечении улиц Белинского – Декабристов в честь Ильи Кормильцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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