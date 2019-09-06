«Никого не обидит и не ущемит»: екатеринбуржцы хотят переименовать улицу на Вторчермете в честь Бориса Рыжего

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-06T07:59:55+03:00

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Жители Екатеринбурга хотят почтить память свердловского поэта Бориса Рыжего. Для этого следует переименовать улицу на Вторчермете в его честь. В прочем, даже если не улицу, то хотя бы остановку или парк. Такое мнение высказал один из местных жителей Виктор Леонидович.

Мужчина пришел с предложением на прием к депутату гордумы Дмитрию Сергину, на что тот отреагировал очень положительно.

- Переименование улицы, на мой взгляд, будет иметь как горячих сторонников из числа молодых и продвинутых, так и ярых противников из числа людей старшего поколения, - отметил он на странице в Facebook. – Люди старшего поколения по своей сути консервативны и не торопятся что-то менять, тем более название улицы, на которой они живут.

Это сквер на Ферганской. Вполне возможно, что он будет носить имя поэта Рыжего. Фото: Google Maps

Вместе с тем, Сергин объяснил, что для воплощения идеи в жизнь необходимо заручиться поддержкой юрлица или хотя бы 100 горожан. После чего предложение должны одобрить комиссия по топонимике и мэр Екатеринбурга Высокинский. Однако оказалось, что нынче депутата Сергина уже в комиссии нет, поэтому он обратился к екатеринбуржцам с просьбой поддержать инициативу Виктора Леонидовича.

- Есть на Вторчермете «сквер на улице Ферганской» - это его официальное название. По соседству парк Камвольного комбината, - предложил депутат. – Если сквер на улице Ферганская станет парком Бориса Рыжего, думаю, никого это не оскорбит, не ущемит и не обидит.

Кстати, интересно заметить, что поэт Борис Рыжий учился в школе №106 на Вторчермете, которую к началу учебного года до неузнаваемости отреставрировал бизнесмен Симановский. Теперь она больше напоминает Версальский дворец.

ИСТОЧНИК KP.RU