Свердловская прокуратура проверит воду в Исети, которая покрылась масляной пленкой

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-12T14:39:36+03:00

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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверит воду реки Исеть, вблизи деревни Черноскутова. Дело в том, что сегодня местные жители заметили в воде пленку из мазута и подняли тревогу.

- Сотрудники прокуратуры совместно с представителями Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку, в ходе которой специалистами лаборатории будут отобраны пробы воды на предмет превышения предельной концентрации вредных веществ, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что в прошлом году большое масляное пятно образовалось прямо у Макаровского моста. Виновниками оказались рабочие, которые проводили на нем ремонт.

В деревне под Екатеринбургом на Исети воду затянуло масляной пленкой.Видео: сообщество "Подслушано Каменск-Уральский"

ИСТОЧНИК KP.RU