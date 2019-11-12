2019-11-12T14:39:36+03:00
Общество

Свердловская прокуратура проверит воду в Исети, которая покрылась масляной пленкой

Местные жители подняли тревогу
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверит воду реки Исеть, вблизи деревни Черноскутова. Дело в том, что сегодня местные жители заметили в воде пленку из мазута и подняли тревогу.

- Сотрудники прокуратуры совместно с представителями Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку, в ходе которой специалистами лаборатории будут отобраны пробы воды на предмет превышения предельной концентрации вредных веществ, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что в прошлом году большое масляное пятно образовалось прямо у Макаровского моста. Виновниками оказались рабочие, которые проводили на нем ремонт.

В деревне под Екатеринбургом на Исети воду затянуло масляной пленкой.Видео: сообщество "Подслушано Каменск-Уральский"

ИСТОЧНИК KP.RU

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