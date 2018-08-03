2018-08-03T13:32:24+03:00
Общество

Городской пруд Екатеринбурга затянуло огромное масляное пятно

В мэрии утверждают, что радужные разводы появились из-за ремонта Макаровского моста, но опасности они не представляют
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Радужная пленка начала появляться еще вчера вечеромРадужная пленка начала появляться еще вчера вечеромФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга уже второй день обеспокоены состоянием городского пруда. Поверхность акватории затянуло огромное масляное пятно. Радужная пленка начала появляться еще вчера вечером, но сегодня значительно увеличилась в размерах.

В мэрии утверждают, что пленка стала результатом работ, связанных с реконструкцией Макаровского моста, но опасности она не представляет.

Сейчас разводы уже почти полностью исчезли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас разводы уже почти полностью исчезлиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас идет укрепление берегов. Для этого убираются отложения ила, а вместо них укладывается твердый грун. Масляные разводы появились из накопленных в иле техногенных отложений, - рассказали в мэрии.

На данный момент разводы уже почти полностью исчезли.

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