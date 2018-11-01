2018-11-01T11:50:14+03:00
Общество

Прокуратура разобралась, откуда взялось масляное пятно, затянувшее летом пруд Екатеринбурга

Виновниками оказались рабочие, строящие Макаровский мост
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пятно появилось в начале августаПятно появилось в начале августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Свердловской области выяснила, откуда летом этого года на поверхности пруда Екатеринбурга появилось масляное пятно. Причиной радужной пленки стали строители, реконструирующие Макаровский мост.

В целях ремонта часть акватории была предоставлена ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». По правилам водоохраны, рабочие должны проверять свою технику, а также заправлять ее горючим на удаленной от берега спецплощадке. По факту же все было иначе.

- Должностными лицами ООО на строительной площадке расположено место заправки горюче-смазочными материалами строительной техники в пределах 200 метров от береговой линии реки Исеть, то есть в водоохраной зоне, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В адрес директора предприятия было внесено представление об устранении нарушений.

Также замдиректора по производству и начальник участка привлечены к дисциплинарной ответственности - они получили выговор.

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