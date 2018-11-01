Прокуратура разобралась, откуда взялось масляное пятно, затянувшее летом пруд Екатеринбурга
Прокуратура Свердловской области выяснила, откуда летом этого года на поверхности пруда Екатеринбурга появилось масляное пятно. Причиной радужной пленки стали строители, реконструирующие Макаровский мост.
В целях ремонта часть акватории была предоставлена ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». По правилам водоохраны, рабочие должны проверять свою технику, а также заправлять ее горючим на удаленной от берега спецплощадке. По факту же все было иначе.
- Должностными лицами ООО на строительной площадке расположено место заправки горюче-смазочными материалами строительной техники в пределах 200 метров от береговой линии реки Исеть, то есть в водоохраной зоне, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В адрес директора предприятия было внесено представление об устранении нарушений.
Также замдиректора по производству и начальник участка привлечены к дисциплинарной ответственности - они получили выговор.