2019-11-12T07:30:13+03:00
Общество

Звоните, если обидели: куда жаловаться на вульгарных екатеринбургских таксистов

«Горячая линия» будет работать с 11 по 25 ноября
Мария Трапезникова
Поделиться:
Пожаловаться на таксистов можно по "горячей линии" в РоспотребнадзорПожаловаться на таксистов можно по "горячей линии" в РоспотребнадзорФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Региональное отделение Роспотребнадзора запустило «горячую линию», на которую можно позвонить и пожаловаться на грубых и вульгарных таксистов. Специалисты также выслушают ваши претензии касаемо сервиса каршеринга. «Горячая линия» будет работать с 11 по 25 ноября.

- По телефону специалисты по защите прав потребителей проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности транспортных услуг, защите прав при перевозке легковым такси и пользовании услуг каршеринга, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Рассказываем, куда можно звонить и жаловаться:

Фото: Роспотребнадзор

Фото: Роспотребнадзор

К сожалению, негативные инциденты с участием екатеринбургских таксистов случаются все чаще. Где-то виноваты они сами, а где-то - неадекватные пассажиры. Вчера, кстати, мы писали о том, как на женщину-водителя прямо во время поездки с молотком напал пассажир. Его вскоре поймали. А в конце октября неприятный случай произошел по вине водителя - иностранный гражданин, работающий в сервисе Maxim, неоправданно увеличил стоимость поездки и стал приставать к пассажирке. Его уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
Принял Вознесенскую горку за пожарный проезд: водитель из Перми застрял на склоне у ТЮЗа
На Урале начальника лесной охраны оштрафовали на два миллиона за взятку
Альфа-Банк предложил своим розничным клиентам сервис по дистанционной юрпомощи
Участвовал в конкурсе как и все: директором «Монетного щебеночного завода» на Урале снова стал Ездаков
В уральском городе сгорел мебельный цех
Весной 2020 года в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов по шахматам
Много зелени и зон отдыха: на набережной Исети в центре Екатеринбурге построят линейный парк с амфитеатром
Юные синхронистки из Екатеринбурга выиграли крупный турнир по плаванию в Москве
«Вытаскивали из окон с помощью автолестницы»: под Екатеринбургом из горящего дома спасли девять человек, включая двух детей
Власти Екатеринбурга в 2020 году благоустроят еще 42 двора
Проект нового зала свердловской филармонии покажут на главном культурном форуме в Питере
Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин уходит на пенсию
На Урале экскаватор повредил газопровод и скрылся с места происшествия
Свердловская область получила миллиард рублей на строительство ЕКАД
Банк «НЕЙВА» заключил партнерское соглашение с ведущим оператором облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком»
В Нижнем Тагиле обновят схему движения маршруток
РЭК ответила родителям школьников, почему Е-карту не могут вернуть в метро Екатеринбурга