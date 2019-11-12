Звоните, если обидели: куда жаловаться на вульгарных екатеринбургских таксистов

СЕГОДНЯ 07:29 2019-11-12T07:30:13+03:00

Пожаловаться на таксистов можно по "горячей линии" в Роспотребнадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Региональное отделение Роспотребнадзора запустило «горячую линию», на которую можно позвонить и пожаловаться на грубых и вульгарных таксистов. Специалисты также выслушают ваши претензии касаемо сервиса каршеринга. «Горячая линия» будет работать с 11 по 25 ноября.

- По телефону специалисты по защите прав потребителей проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности транспортных услуг, защите прав при перевозке легковым такси и пользовании услуг каршеринга, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Рассказываем, куда можно звонить и жаловаться:

Фото: Роспотребнадзор

К сожалению, негативные инциденты с участием екатеринбургских таксистов случаются все чаще. Где-то виноваты они сами, а где-то - неадекватные пассажиры. Вчера, кстати, мы писали о том, как на женщину-водителя прямо во время поездки с молотком напал пассажир. Его вскоре поймали. А в конце октября неприятный случай произошел по вине водителя - иностранный гражданин, работающий в сервисе Maxim, неоправданно увеличил стоимость поездки и стал приставать к пассажирке. Его уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU