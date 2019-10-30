Таксиста, неоправданно увеличившего стоимость поездки, уволили в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-30T17:20:07+03:00

После отказа девушки от машины мужчина стал оскорблять ее по телефону

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Таксиста, неоправданно увеличившего стоимость поездки, уволили с работы. Это подтвердили в службе такси «Максим». Инцидент произошел сегодня утром. После того, как девушка отказалась от машины из-за выросшей цены, мужчина стал оскорблять ее по телефону. Изменение стоимости екатеринбурженка заметила в приложении - цифра изменилась с 160 на 302 рубля.

- Оказывается водитель сделал различные надбавки, типа: проезд с животными, багаж и т.д. Естественно я отменяю заказ, ибо тратить свои кровные 300 песо вместо 160, как-то не комильфо. Через полчаса мне начинает названивать водитель, и я слышу отборный мат с оскорблениями, - рассказала жительница Екатеринбурга.

Фото: скриншот с приложения заказа такси

Мужчина, находившийся за рулем заказанной машины, не имел права менять стоимость поездки самостоятельно. Возможность редактировать заказ нужна водителям, чтобы делать перерасчет цены, если планы пассажира меняются.

- Самовольное изменение параметров без учета потребностей пассажира является нарушением правил работы сервиса. Грубое поведение, которое допустил водитель, также неприемлемо, - рассказали в пресс-службе такси «Максим».

В службе такси посоветовали столкнувшимся с подобной ситуацией, обращаться в администрацию сервиса. Сделать это можно с помощью обратной связи в приложении, на сайте и через операторов.

Неизвестно будут ли приняты какие-то дополнительные меры по наказанию водителя. Также не сообщается, получила ли девушка извинения за оскорбления. Ситуацией сейчас занялась полиция.

- По данному факту сотрудники отдела полиции № 4 проводят проверку. По ее результатам действиям данного гражданина будет дана объективная правовая оценка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU