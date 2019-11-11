2019-11-11T18:12:30+03:00
Происшествия

«Она ему нагрубила»: на Урале полиция поймала отморозка, который избил молотком женщину-таксиста

Сейчас пострадавшая в реанимации в Екатеринбурге
Евгений Стоянов
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Нападение на женщину произошло в этой машине. Фото: "Типичный Асбест" во "Вконтакте"Нападение на женщину произошло в этой машине. Фото: "Типичный Асбест" во "Вконтакте"
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Ночью в Асбесте произошло жестокое нападение на женщину, работающую водителем такси. Пассажир ударил 36-летнюю таксистку молотком по голове, а потом сбежал, прихватив с собой ключи от Renault Logan.

Женщину с открытой травмой головы и ушибом головного мозга госпитализировали в больницу.

Сообщение о нападении на женщину поступило в полицию от медиков в 04:50 утра. Силовики выехали на место, где все произошло.

- Установлено, что 10 ноября приблизительно в 04:00 утра по улице Челюскинцев неизвестный, находясь в автомобиле Renault Logan на почве личных неприязненных отношений достал молоток и ударил женщину по голове. Из автомобиля такси сотрудниками полиции был изъят видеорегистратор. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый 2000 года рождения, ранее судимый за кражу, - рассказали в МВД России «Асбестовский».

Полицейские поймали отморозка по горячим следам. Фото: "Типичный Асбест" во "Вконтакте"

Полицейские поймали отморозка по горячим следам. Фото: "Типичный Асбест" во "Вконтакте"

Полицейские раздали ориентировки на 19-летнего парня всем экипажам. Вскоре его заметили на улице. Через некоторое время силовики установили и квартиру, где находится подозреваемый. Его задержали и доставили в отдел полиции. Парень сразу во всем сознался.

- Фигурант объяснил свои действия тем, что в ходе поездки в такси, женщина-водитель ему нагрубила, после чего он ударил ее молотком по голове, - объяснили в полиции Асбеста.

В ходе досмотра у подозреваемого нашли ключи от Renault, которые пропали с места преступления.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по части два статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье парню грозит до 10 лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» в такси, где работала пострадавшая женщина. Из Асбеста ее перевезли в больницу Екатеринбурга. Сейчас она в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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