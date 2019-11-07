2019-11-07T15:02:30+03:00
Общество

Альфа-Банк снижает ставку рефинансирования ипотеки с 6 ноября

Теперь клиенты, решившие «перевести» ипотеку из другого банка, могут сделать это по ставке 8,69 %
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Программа ипотечного кредитования Альфа-Банка – одна из самых выгодных в РФПрограмма ипотечного кредитования Альфа-Банка – одна из самых выгодных в РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ипотека в Альфа-Банке стала еще доступнее. С 6 октября ставка по рефинансированию снижена до 0,6 %. Теперь клиенты, решившие «перевести» ипотеку из другого банка, могут сделать это по ставке 8,69 %.

Кроме снижения ставок Альфа-Банк увеличил размер кредита по рефинансированию с 80 % до 90 % от стоимости залога для строящихся объектов. Что касается готового жилья, то здесь размер вырос до 85 %. Еще одна приятная для клиентов новость - отменена надбавка в 0,5 % для тех, кто хочет получить кредит по двум документам.

Программа ипотечного кредитования Альфа-Банка - одна из самых выгодных в РФ. Клиенту доступны минимальные взносы (от 10 %) стоимости будущего жилища. Возможно использование материнского капитала как для первого взноса, так и для оплаты кредита. Сроки кредитования варьируются от 3 до 30 лет.

Такое отношение к клиентам выдвинуло Альфа-Банк на третье место по объему выдачи ипотечных кредитов, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на Frank RG. Доля банка на этом рынке увеличилась до 3,4 %, а ипотечный портфель вырос на 111 % с начала года и сейчас составляет почти 75 млрд рублей. Только за сентябрь прирост ипотечного портфеля банка вырос на 10,7 % при росте рынка всего на 1,6 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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