2019-11-04T11:14:50+03:00
Дом. Семья

«Самостоятельно взлетел и улетел»: в Екатеринбурге помогли одинокому лебедю, который не хотел отправляться в теплые края

Птицу заметили у берега озера Шарташ
Олег ГАЛИМОВ
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Лебедь мог погибнуть в условиях холодной уральской осениЛебедь мог погибнуть в условиях холодной уральской осениФото: Архив "КП"
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В Екатеринбурге сотрудники лесопарка Шарташ помогли отправиться в теплые края одинокому лебедю. Птицу заметили у берега озера местные жители, после чего лебедя в экстренном порядке осмотрели орнитологи.

- С лебедем все хорошо! Самостоятельно взлетел и улетел. Мы провели все необходимые консультации со специалистами-орнитологами, но слава богу все обошлось и птица оказалась здорова и смогла самостоятельно летать, - написал в своем Instagram директор лесопарка Артур Зиганшин.

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В Екатеринбурге спасли одинокого лебедя
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Недавно мы рассказывали вам историю щенка хаски, которому оторвали лапу пьяные подростки. К счастью, сейчас с ним все хорошо. Ему даже дали кличку – Сильвер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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