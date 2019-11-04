«Самостоятельно взлетел и улетел»: в Екатеринбурге помогли одинокому лебедю, который не хотел отправляться в теплые края

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-04T11:14:50+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники лесопарка Шарташ помогли отправиться в теплые края одинокому лебедю. Птицу заметили у берега озера местные жители, после чего лебедя в экстренном порядке осмотрели орнитологи.

- С лебедем все хорошо! Самостоятельно взлетел и улетел. Мы провели все необходимые консультации со специалистами-орнитологами, но слава богу все обошлось и птица оказалась здорова и смогла самостоятельно летать, - написал в своем Instagram директор лесопарка Артур Зиганшин.

artur_ziganshin96 В Екатеринбурге спасли одинокого лебедя

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ИСТОЧНИК KP.RU