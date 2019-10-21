Уральские синоптики объяснили, когда в Екатеринбурге закончатся теплые дни

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-21T15:20:41+03:00

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Гололед этим утром застал екатеринбуржцев врасплох. Пешеходы поскальзываются и падают. Автомобили уходят в занос и бьются друг о друга, а троллейбусы врезаются в столбы. А все потому, что погода у нас на Урале переменчивая. То похолодает и снег выпадет, то потеплеет и снег растает, то потом резко опять похолодает и весь растаявший снег обернется льдом. И, похоже, одним лишь днем все это не ограничится. Впереди нас ждет очередь теплых и холодных дней, а значит и гололед.

- Ближайшая неделя будет неустойчивой - сначала тепло, потом подморозит, затем опять оттепель, - объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Почти до конца месяца устойчивого холода не видно - так, чтобы зима наступила. Все равно будут какие-то колебания температуры от плюса к минусу.

Как объясняют в Свердловском гидрометцентре, климат на Урале такой, что зима наступает обычно в первой декаде ноября. Однако год на год не приходится.

- Бывает, что и в течение ноября устойчивого снега нет, - отмечает Галина Шепоренко. - Если теплая погода держится - значит, идет влияние теплых воздушных масс. Они могут приходить с юга европейской России, могут приходить из центральных районов Атлантики. И если при этом длительно отсутствуют арктические вторжения, тогда может быть теплая погода.

К слову, во вторник днем столбики термометров поднимутся до +8 градусов Цельсия. В среду - опустятся до +3. А в четверг снова поднимутся до +7. По ночам термометры будут показывать 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU