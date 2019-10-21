«Передвигайтесь как лыжник»: спасатели напомнили екатеринбуржцам о правилах безопасности в гололед

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-21T09:19:11+03:00

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Сегодня Екатеринбург превратился в настоящий каток – сталкиваются машины, падают люди, даже самолеты не могут приземлиться вовремя. Во всем городе – десятки ДТП.

Чтобы не оказаться жертвами дорожной обстановки, и водителям, и пешеходам необходимо быть крайне осторожными. В связи с этим спасатели напомнили несколько простых правил, как вести себя во время гололеда.

- Если автомобилисты могут решить для себя проблему, «переобув» машину в качественную зимнюю резину, то пешеходам гораздо сложнее, - заметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Но и для них есть простые способы, как уберечь себя от падения на скользкой дороге.

1. Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе или используйте специальные противоскользящие приспособления для обуви – их можно купить в любом обувном магазине. А вот от высоких каблуков лучше временно отказаться.

2. Смотрите под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

3. Будьте предельно внимательными на проезжей части, не торопитесь и не бегите. На работу лучше выйти пораньше.

4. Старайтесь обходить все места с «горкой».

5. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки, по возможности, должны быть свободны. Старайтесь не носить тяжелые сумки и не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.

ИСТОЧНИК KP.RU