«Должны занять свое место под солнцем»: Куйвашев обозначил главную задачу Универсиады-2023

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-18T10:50:42+03:00

О планах и результатах он рассказал в своей ежегодной программной статье

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей ежегодной программной статье рассказал о планах на Универсиаду-2023 и обозначил ее главные задачи.

- Нужно сделать так, чтобы проведение Универсиады максимально положительно сказалось на развитии Свердловской области и столицы региона, - заявил Куйвашев.

Так, результатами проведения этого мероприятия должны стать развитие социальной и транспортной инфраструктуры, развитие потребительского рынка и увеличение рабочих мест и качества жизни уральцев. Другими словами, после Универсиады-2023 Екатеринбург должен стать лидером среди остальных регионов России и, как говорится, «занять свое место под солнцем».

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа в 2023 году. К нам съедутся спортсмены со всего мира и будут соревноваться в 18 дисциплинах. Но чтобы это все стало явью, необходимо подняться до мирового уровня и построить несколько спортивных объектов. Спортсменов планируют поселить в специальной Деревне Универсиады, которую построят в новом районе за МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

ИСТОЧНИК KP.RU