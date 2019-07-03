В Екатеринбурге стартовала подготовка к Универсиаде 2023: что построят в городе

СЕГОДНЯ 20:33 2019-07-03T20:33:25+03:00

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В 2023 году в Екатеринбурге будет проведена Универсиада. В честь этого, в ближайшие годы, будут активно строиться недостающие спортивные сооружения для ее проведения. Уже известен примерный бюджет, который потратят на подготовку к соревнованиям – 20 млрд рублей. Задействуют деньги из областного и федерального бюджета, а также средства сторонних инвесторов и спонсоров.

Также, предварительно согласовали и расположение спортсооружений. В Деревне Универсиады, что на ВИЗе, местные власти планируют построить легкоатлетический центр, с бассейном, беговым стадионом и футбольным полем. Дворец самбо возведут в Верхней Пышме, недалеко от Дворца спорта УГМК.

В Солнечном микрорайоне запланировано строительство Центра художественной гимнастики. Дворец дзюдо строить будут в Академическом. За пределами Екатеринбурга, в гольф-клубе Pine Creek, заявлено строительство Теннисного центра. В центре же города, по предварительным прогнозам, появится Ледовая арена. Ее постройка планируется на месте бывшей телебашни. На Уралмаше разместят спортивный центр футбольной академии Урала. И последнее требуемое спортсооружение - Дворец водных видов спорта, которые также построят в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что схема расположение объектов может быть скорректирована. Все объекты планируют открыть в 2022 году. Это объясняется тем, что спортивные сооружения надлежит тщательно протестировать до начала Универсиады.

ИСТОЧНИК KP.RU