Куйвашев попросил уральских бизнесменов помочь с подготовкой к Универсиаде-2023

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-06T14:39:42+03:00

Губернатор считает, что такая поддержка пойдет только на пользу

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Губернатор Евгений Куйвашев попросил уральских бизнесменов вложиться в подготовку к Универсиаде-2023. С этим предложением он выступил на встрече Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

Губернатор уверен, что наш «бизнес способен выдержать конкуренцию и на высоком уровне выполнить все задачи по подготовке к Универсиаде 2023 года».

- Универсиада должна помочь, прежде всего, нашей, свердловской экономике, местным предпринимателям, а значит и нашему бюджету, нашим инвестициям, доходам наших граждан, - отметил Куйвашев после встречи у себя в Instagram. – Но предложения свердловских предпринимателей должны быть конкурентоспособными и по цене, и по качеству.

Напомним, что деревня Универсиады расположится в новом районе Новокольцовский. А к 2023 году должны быть построены сразу несколько спортивных объектов мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU