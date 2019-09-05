Вице-президент ФК «Урал» Левин: Универсиада для города – рывок в развитии

Председатель Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин – неравнодушный к спорту человек. Он возглавляет ещё и ФК «Урал», являясь вице-президентом этого клуба.

Универсиада, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, не подразумевает футбольных баталий. Тем не менее, мы попросили Александра Левина прокомментировать выбор Екатеринбурга в качестве столицы Всемирных студенческих игр.

«То, что Екатеринбург выиграл право на проведение Универсиады в 2023 году – это большой успех столицы нашей родной Свердловской области, – отметил Александр Левин. – Любое мероприятие мирового уровня, которое проводится в Екатеринбурге – огромный шаг по развитию нашего города, по привлечению инвестиций, по его узнаваемости во всем мире. Благодаря таким событиям уральская столица станет ещё лучше и красивее: в городе построят новые спортивные сооружения, транспортные магистрали, появится новый микрорайон Новокольцовский с развитой инфраструктурой. Уверен, что благодаря Универсиаде-2023 Екатеринбург сделает заметный рывок в своём развитии».

Напомним, Всемирная Универсиада на протяжении многих лет является главным студенческим соревнованием и сравнима по масштабности и значимости с Олимпийскими играми. В 2019 году летняя Универсиада прошла в итальянском Неаполе, в 2021 году Всемирные студенческие игры будет принимать китайский Чэнду, а в 2023 – российский Екатеринбург.