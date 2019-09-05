2019-09-06T14:21:10+03:00
Общество

Вице-президент ФК «Урал» Левин: Универсиада для города – рывок в развитии

Поделиться:
Фото: департамент информполитики Свердловской областиФото: департамент информполитики Свердловской области
Изменить размер текста:

Председатель Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин – неравнодушный к спорту человек. Он возглавляет ещё и ФК «Урал», являясь вице-президентом этого клуба.

Универсиада, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, не подразумевает футбольных баталий. Тем не менее, мы попросили Александра Левина прокомментировать выбор Екатеринбурга в качестве столицы Всемирных студенческих игр.

«То, что Екатеринбург выиграл право на проведение Универсиады в 2023 году – это большой успех столицы нашей родной Свердловской области, – отметил Александр Левин. – Любое мероприятие мирового уровня, которое проводится в Екатеринбурге – огромный шаг по развитию нашего города, по привлечению инвестиций, по его узнаваемости во всем мире. Благодаря таким событиям уральская столица станет ещё лучше и красивее: в городе построят новые спортивные сооружения, транспортные магистрали, появится новый микрорайон Новокольцовский с развитой инфраструктурой. Уверен, что благодаря Универсиаде-2023 Екатеринбург сделает заметный рывок в своём развитии».

Напомним, Всемирная Универсиада на протяжении многих лет является главным студенческим соревнованием и сравнима по масштабности и значимости с Олимпийскими играми. В 2019 году летняя Универсиада прошла в итальянском Неаполе, в 2021 году Всемирные студенческие игры будет принимать китайский Чэнду, а в 2023 – российский Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Программа реальных дел: как губернатор Бочаров завоевал популярность в Волгоградской области
На этой неделе сразу в нескольких регионах состоятся выборы губернаторов. Среди них — и Волгоградская область, где действующий глава Андрей Бочаров имеет все шансы переизбраться на второй срок
Новости 24
В Екатеринбурге после изнасилования девушки сотрудниками ППС наказали 17 офицеров
На Урале 7 семьям, проживавшим в аварийном доме, выдали новые квартиры
Куйвашев попросил уральских бизнесменов помочь с подготовкой к Универсиаде-2023
POLARIS стал швейцарским брендом
Погулять с императрицей Елизаветой: Музей истории Екатеринбурга устроит аудиоспектакли-променады
В Шарташском лесопарке Екатеринбурга начинают строить первую велодорожку
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 миллиардов рублей
«Жаждет познакомиться с Уралом»: в Екатеринбург прилетел новый Генконсул США
На Урал стали чаще приезжать мигранты из Европы
«Направлялась в школу, а попала в больницу»: в Екатеринбурге иномарка сбила подростка, переходившего на «зеленый»
Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза
В Екатеринбурге отправили под суд мужчину, который вступился за сына во время школьной драки
Участники «Уральских пельменей» отправились в прощальный тур
«Принял за наркодиллера»: уральцу, похитившему прохожего, дали 3 года тюрьмы
Екатеринбуржцы предпочитают кататься на «японцах» и «русских»
Пакуйте чемоданы: к бархатному сезону в Кольцово запустили новые рейсы в Индию и на Шри-Ланку
Составили компанию Нью-Йорку и Парижу: Екатеринбург вошел в топ самых популярных городов мира
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 16,6% в январе-августе
На Урале в одном из домов обнаружили сгоревшее тело женщины-инвалида
Главная красавица Росгвардии готовит заявление в полицию после конфликта с автохамом
Свердловский экс-начальник ГИБДД Юрий Демин нашел новую работу
На Урале алиментщика отправили на исправительные работы из-за долгов в 40 тысяч
На Урале мужчине, который «барыжил» наркотиками, дали 15 лет тюрьмы