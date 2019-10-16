2019-10-16T14:38:39+03:00
Общество

Арт-объект екатеринбургского художника Тимофея Ради выставили в московском музее

Мария Трапезникова
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Работа Тимофея Ради "Это вовсе не сон" выставлена в московском музее современного искусства. Фото: сайт Тимофея РадиРабота Тимофея Ради "Это вовсе не сон" выставлена в московском музее современного искусства. Фото: сайт Тимофея Ради
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Арт-объект екатеринбургского уличного художника Тимофея Ради «Все это не сон» выставили в Московском музее современного искусства, в рамках проекта, посвященного художникам, которые попали в лонг-лист 12-ой Премии Кандинского.

Вместе с Радей, участвующим в номинации «Молодой художник. Проект года», в музее выставят еще 30 художников. Всех их интересуют философские темы: переосмысление важных вех в мировой истории, науке и культуре, размышление над вечными вопросами, а также наиболее актуальные сейчас проблемы экологии.

- Значительная часть работ демонстрируется в России впервые, поскольку были созданы для различных международных выставочных проектов, - рассказали в пресс-службе музея.

Зимние абажуры художника давно уже стали частью города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимние абажуры художника давно уже стали частью городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Тимофей Радя, работающий в жанре паблик-арта, хорошо известен екатеринбуржцам. И даже если не он сам, то его «зимние абажуры», которые каждый год в начале декабря появляются в аллее напротив Театра Оперы и балета, точно знают все.

Эту фразу обещали оставить после снова завода. Фото: сайт Тимофея Ради

Эту фразу обещали оставить после снова завода. Фото: сайт Тимофея Ради

Еще одна его значимая работа для горожан – фраза «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?», установленная на крыше Приборостроительного завода. Ее, кстати, глава города Высокинский обещал оставить, после того, как сам завод снесут ради строительства храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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