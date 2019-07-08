Художник из Екатеринбурга номинирован на премию Кандинского

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-08T15:42:34+03:00

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Екатеринбургский художник Тимофей Радя, работающий в жанре паблик-арта, номинирован на премию Кандинского в номинацию «Молодой художник. Проект года». Критиками была высоко отмечена его работа «Все это не сон», созданная специально для фестиваля «Арт-Овраг» в городе Выкса Нижегородской области в 2018 году.

Эту работу создали в рамках Уральской индустриальной биеннале в 2017 году Фото: сайт Тимофея Ради, скриншот

Радя стал известен горожанам после зимы 2013 года, когда в рамках фестиваля «Не темно» «одел» фонари напротив Оперного театра в оранжевые абажуры. После этого маленькая традиция продолжается из года в год. Люди, далекие от современного искусства, могли видеть его знаменитую надпись «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?», установленную на крыше бывшего Приборостроительного завода в рамках Уральской индустриальной биеннале в 2017 году.

Премия Кандинского – ежегодная национальная премия в области современного искусства. Победитель из категории молодых художников получает приз в размере 450 тысяч рублей. Церемония награждения будет проведена в Московском музее современного искусства 13 ноября, а перед этим пройдет общая выставка всех номинантов на победу.

ИСТОЧНИК KP.RU