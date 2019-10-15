2019-10-15T12:01:12+03:00
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге молодую маму нашли мертвой

Тело Ксении Каторгиной нашли в лесном массиве на Уралмаше
Олег Галимов
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У Ксении осталась 9-летняя дочь и пожилая мать. Фото: СОЦСЕТИУ Ксении осталась 9-летняя дочь и пожилая мать. Фото: СОЦСЕТИ
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Волонтеры нашли труп пропавшей 10 октября Ксении Каторгиной. Тело нашли на Уралмаше, ее зарезали и закопали в землю. Как уже сообщалось, в убийстве девушки подозревают троих человек, которые сегодня были задержаны в Челябинске.

27-летняя девушка исчезла после того, как отправилась в одиночку продавать свой автомобиль Audi Q5. Вечером того же дня телефон молодой мамы оказался недоступен и в последний раз был зафиксирован в районе поселка Шувакиш.

Ксения работала менеджером по продажам в фирме, занимающейся поставкой систем для трубопроводов в Березовском. Девушка была на рабочем месте, когда ей позвонили. На другом конце - была потенциальная покупательница машины. Ей оказалась цыганка

У Ксении осталась 9-летняя дочь и пожилая мать. Редакция «КП-Екатеринбург» выражает искренние соболезнования друзьям, близким и всем, кто знал Ксению Каторгину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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