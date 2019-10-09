Перед матчем Россия – Польша на «Екатеринбург Арена» станцует оркестр

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-09T14:05:36+03:00

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«Танцующий оркестр» Александра Павлова выступит перед матчем Россия – Польша на отборочном матче ЧЕ-2021, который пройдет 11 октября на «Екатеринбург Арене». В программу коллектива войдут национальные гимны обеих стран.

- Оркестр Uralband был дважды внесен в книгу рекордов Гиннеса: за исполнение марша на лыжах на спринтерской дистанции и за исполнение гимна FIFA в составе 600 музыкантов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В его составе 30 музыкантов.

Команды встретятся 11 октября в 19:00. Организаторы обещают, что всех болельщиков ждет очень насыщенная программа: на стадионе перед матчем пройдут выступления артистов, матчи с послами РФС, а также автограф-сессии со звездами футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU