От 100 до 700 рублей: в Екатеринбурге начали продавать билеты на мачт Россия-Польша

СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-23T06:37:21+03:00

В Екатеринбурге начали продавать билеты на матч Россия-Польша, который пройдет в октябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В октябре, 11 числа, на «Екатеринбург Арене» пройдет отборочный мачт Чемпионата Европы-2021 U-21, в котором сборная России сыграет против Польши. Начало назначено на 19:00. О продаже билетов сообщили в пресс-службе стадиона.

- Стоимость билетов варьируется от 100 до 700 рублей. Вопросами билетной программы занимается исключительно Российский футбольный союз, - отметила пресс-служба «Екатеринбург Арены» у себя в Instagram.

Отмечается, что всех болельщиков ждет очень насыщенная программа: на стадионе перед матчем пройдут выступления артистов, матчи с послами РФС, а также автограф-сессии со звездами футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU