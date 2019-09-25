2019-09-25T14:26:27+03:00
Общество

Сборная России сыграет против Польши на отборочном матче ЧЕ в Екатеринбурге

Он состоится 11 октября, билеты уже поступили в продажу
Мария Трапезникова
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Сборная России встретится с Польшей на стадионе "Екатеринбург Арена"Сборная России встретится с Польшей на стадионе "Екатеринбург Арена"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге пройдет матч отборочного турнира ЧЕ-2021 U-21, в котором сборная России сыграет против сборной Польши. Команды встретятся на «Екатеринбург Арене» 11 октября в 19:00. Ранее мы писали о том, что билеты уже вышли в продажу.

- Это будет вторая домашняя игра российской «молодежки». Первый матч отборочного турнира ЧЕ-2021 с командой Сербии молодежная сборная России провела еще 6 сентября в Саранске, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Наша команда одержала победу с минимальным счетом 1:0 и заработала первые три очка в отборочном цикле Евро-2021.

Помимо команд из Польши и Сербии, в пятую отборочную группу входят сборные Эстонии, Болгарии и Латвии. На чемпионат отбираются команды, занявшие первое и второе места в каждой группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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