Кросс нации 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятия

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-20T11:26:36+03:00

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В Екатеринбурге 21 сентября в 10 часов утра стартует самое масштабное мероприятие этой осени – Кросс нации-2019. На него в уральскую столицу приедет министр спорта России Павел Колобков. Также в открытии мероприятия примут участие первые лица города и области.

Всероссийский день бега проходит в два этапа: первый традиционно проводится в третье воскресенье сентября. Победитель участвуют в финальной стадии «Кросса нации» 28 сентября. В забеге принимают участие школьники, студенты, спортсмены и любители.

Дистанция «Кросса нации-2019» составит 2023 метра для всех категорий участников. В забеге примут участие больше 20 тысяч любителей спорта. Общее количество участников - около 45 тысяч человек.

Схема построения участников "Кросса нации". Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Все участники получили карты проезда, с помощью которых до места старта можно добраться бесплатно.

Завершится первый этап «Кросса нации-2019» в Екатеринбурге в 12 часов музыкальным марафоном и торжественной церемонией награждения.

Сам забег пройдет на площади имени Кирова перед главным корпусом Уральского федерального университета.

В Екатеринбурге в день проведения «Кросса нации» с 8:30 до 13 часов ограничат движение транспорта по улице Мира от Малышева до Первомайской, а с 9:15 до 13 часов – по проспекту Ленина от Восточной до Мира. Здесь установят временные дорожные знаки. Здесь же поставят урны, туалеты и пункты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU