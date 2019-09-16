Побежали в объезд: в Екатеринбурге на «Кросс нации» перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-16T15:12:05+03:00

В этом году на "Кросс нации" снова перекроют центральные улицы - Ленина, Мира, Первомайскую и Восточную Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге уже через неделю, 21 сентября, состоится традиционный ежегодный марафон «Кросс нации». В связи с этим, как обычно, будут перекрыты почти все центральные улицы. Рассказываем, какие и во сколько.

- Как и в предыдущие годы, маршрут пройдет по проспекту Ленина от площади имени Кирова до улицы Восточной - и в обратном направлении, - уточнили в пресс-службе мэрии.

В этот день с 08:30 до 13:00 движение транспорта будет ограничено по улице Мира (от Малышева до Первомайской), а с 09:15 до 13:00 - по проспекту Ленина (от Восточной до Мира).

На всех этих участках будут установлены временные дорожные знаки. Помимо этого, согласно постановлению мэра Александра Высокинского, там же будет установлено необходимое количество урн, туалетов и пунктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU