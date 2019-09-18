Более 900 школьников прошли летнюю производственную практику на Свердловской детской железной дороге

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-18T13:57:19+03:00

На Свердловской детской железной дороге в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге завершился сезон производственной практики

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На Свердловской детской железной дороге (ДЖД) в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге завершился сезон производственной практики. Этим летом на малой магистрали работали 917 юных железнодорожников. Под руководством опытных наставников они выполняли обязанности машинистов и их помощников, дежурных по станции, осмотрщиков вагонов, дежурных по переезду, проводников, диспетчеров.

На ДЖД занимаются школьники в возрасте от 10 до 16 лет. Курс обучения рассчитан на 4 и 6 лет. С октября по май ребята изучают технические дисциплины, должностные обязанности по основным железнодорожным профессиям и правила техники безопасности, а летом отрабатывают полученные знания на практике.

В новом учебном году у юных железнодорожников появится дополнительное помещение для занятий. В здании по адресу ул. Грузчиков, 2 (рядом с управлением СвЖД) разместятся кабинеты с наглядными пособиями для изучения путевого и вагонного хозяйства, тренажеры «Организация движения на железнодорожных станциях» и «Деловая игра», кабинет охраны труда. Торжественное открытие нового учебного корпуса состоится 1 октября.

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Свердловская детская железная дорога в ЦПКиО им. Маяковского работает круглогодично. До 1 октября поезда будут ходить по летнему графику: отправление со станции Екатеринбург-Детский ежедневно по будням с 11:00 до 18:30, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 20:30.

Протяженность Свердловской ДЖД составляет 3,1 км. Она объединяет три станции и два остановочных пункта. На базе малой магистрали открыт Музей узкоколейного железнодорожного транспорта. Несколько десятков его экспонатов – уникальные образцы подвижного состава – выставлены около вокзала станции Екатеринбург-Детский.

ИСТОЧНИК KP.RU