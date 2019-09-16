Пионерский, ликуй: в Екатеринбурге открыли мост на Шевченко
Сегодняшнее утро точно будет радостным для всех жителей Пионерского поселка - им открыли мост на улице Шевченко. Сейчас там свободное движение, однако ремонт продолжается - на месте укладывают асфальт, поэтому движение будет перекрываться по полосам.
- Дорожники будут закрывать движение по полосам. Сначала отремонтируют сначала одну сторону моста, затем другую, - отметил во время обхода ремонтных участков замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
Судя по Яндекс.Картам, движение на мосту свободное. Фото: Яндекс.Карты
Кстати, одновременно с этим возобновил работу троллейбусный маршрут №4, который ходит из Пионерского до метро «Динамо».
Напомним, что мост закрывали из-за ремонта тепломагистрали на улице Шевченко. Работы длились с начала августа.
ИСТОЧНИК KP.RU