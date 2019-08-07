В Екатеринбурге перекроют мост на улице Шевченко

7 Авг. 14:11 2019-08-07T14:11:20+03:00

Ремонт обязателен, так как трубы совсем изношены, и больше их эксплуатировать нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в скором времени перекроют мост на улице Шевченко. Он соединяет Пионерский поселок и центр города. На всей территории моста полностью заменять трубопровод.

- Это плановый ремонт, но пока мы не можем приступить к работам, так как официального постановления от мэрии пока нет, - сообщили в пресс-службе ЕТК. – Возможно, появится завтра. Трубы совсем изношены, но, если их заменят, они смогут прослужить еще 30-50 лет.

Также отмечается, что работы планируют завершить до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU