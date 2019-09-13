На дороги Екатеринбурга вернется троллейбус №4
Маршрут закрывали из-за ремонтных работ на Шевченко
На улицы Екатеринбурга снова пустят троллейбус №4, который ранее закрывали на месяцФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге троллейбус №4, который перевозит пассажиров от станции метро «Динамо» до Пионерского микрорайона, вернут на улицы города.
- На улице Шевченко завершились строительные работы, поэтому маршрут начнет курсировать уже с 16 сентября, - отметили в «Гортрансе».
Напомним, что движение троллейбуса закрывали на месяц, поскольку на участке от Луначарского до Бажова по улице Шевченко ЕТК заменяли трубы. Вместе с тем, сегодня мы писали о том, что до 30 октября закрывается проезд в районе Парка имени Павлика Морозова.
ИСТОЧНИК KP.RU