2019-09-13T10:28:44+03:00
Общество

На дороги Екатеринбурга вернется троллейбус №4

Маршрут закрывали из-за ремонтных работ на Шевченко
Мария Трапезникова
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На улицы Екатеринбурга снова пустят троллейбус №4, который ранее закрывали на месяцНа улицы Екатеринбурга снова пустят троллейбус №4, который ранее закрывали на месяцФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге троллейбус №4, который перевозит пассажиров от станции метро «Динамо» до Пионерского микрорайона, вернут на улицы города.

- На улице Шевченко завершились строительные работы, поэтому маршрут начнет курсировать уже с 16 сентября, - отметили в «Гортрансе».

Напомним, что движение троллейбуса закрывали на месяц, поскольку на участке от Луначарского до Бажова по улице Шевченко ЕТК заменяли трубы. Вместе с тем, сегодня мы писали о том, что до 30 октября закрывается проезд в районе Парка имени Павлика Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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