В МЧС назвали причину пожара в жилом доме на Вайнера, где выгорело несколько этажей

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-09T13:43:59+03:00

Очаг возгорания находился на балконе одной из квартир

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Уральские спасатели назвали причину пожара в многоквартирном доме на улице Вайнера в Екатеринбурге, который произошел 5 июля.

Тогда объятыми пламенем оказались квартиры с третьего по пятый этажи. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать жителей дома. К счастью, тогда обошлось без жертв. Правда, владельцы магазинов, расположенных на первых двух этажах зданий понесли большие финансовые потери.

- Причиной стало тепловое проявление электрического тока в процессе аварийного режима работы электрической сети, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС.

На месте работали десятки спасателейФото: Олег Галимов

Иными словами произошло короткое замыкание, которое могло случиться, как в электрооборудовании (в том числе и выключенном), так и в самой электросети.

Также в МЧС рассказали, что очаг пожара располагался на балконе одной из квартир – напротив двери. Судя по кадрам с места происшествия, которые делали многочисленные очевидцы, огонь вспыхнул на третьем этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU