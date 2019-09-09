В МЧС назвали причину пожара в жилом доме на Вайнера, где выгорело несколько этажей
Уральские спасатели назвали причину пожара в многоквартирном доме на улице Вайнера в Екатеринбурге, который произошел 5 июля.
Тогда объятыми пламенем оказались квартиры с третьего по пятый этажи. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать жителей дома. К счастью, тогда обошлось без жертв. Правда, владельцы магазинов, расположенных на первых двух этажах зданий понесли большие финансовые потери.
- Причиной стало тепловое проявление электрического тока в процессе аварийного режима работы электрической сети, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС.
На месте работали десятки спасателейФото: Олег Галимов
Иными словами произошло короткое замыкание, которое могло случиться, как в электрооборудовании (в том числе и выключенном), так и в самой электросети.
Также в МЧС рассказали, что очаг пожара располагался на балконе одной из квартир – напротив двери. Судя по кадрам с места происшествия, которые делали многочисленные очевидцы, огонь вспыхнул на третьем этаже.
ИСТОЧНИК KP.RU