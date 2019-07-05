В жилом доме на Вайнера загорелось несколько этажей: прямая трансляция

В пятницу вечером в центре Екатеринбурга начался сильный пожар. На улице Вайнера в жилом доме загорелись несколько этажей. Огонь по балконам поднялся на три этажа.

Прямая трансляция: в Екатеринбурге на улице Вайнера в жилом доме горит несколько этажей.

Пламя вспыхнуло на нижнем балконе примерно в половине шестого вечера. Фото: Илья Завьялов

- Пожар начался где-то в 17.30. Первое время горел только один балкон самый нижний, - рассказывает Илья Завьялов, очевидец. - За десять минут пламя поднялось на три этажа вверх. Горели уже шесть балконов. Там жилые квартиры. Пострадавших я не видел. Пожарные на средний балкон по лестнице стали подниматься, потом у них шланг пробило и людей вокруг обрызгало. Они сначала потушили все балконы, а потом на третьем этаже они опять загорелись.

Всего огонь повредил шесть балконов. Фото: Илья Завьялов

В МЧС отметили, что горели 3, 4 и 5 этажи.

- На первом этаже здания находятся административные помещения, остальные этажи – жилой дом, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Проводится эвакуация людей из здания. В тушении задействованы 7 единиц техники, 24 человека. Информации о пострадавших пока не поступало. Пожарные принимают все меры к локализации огня.

Фото: Илья Завьялов, vk.com

По предварительной информации среди людей в пожаре никто не пострадал. Но есть жертвы среди животных.

- Я на пятом этаже живу. У меня балкон выходит как раз на улицу Вайнера и он как раз и сгорел. Дверь начала гореть, я схватил документы и выбежал. Собаку вытащить не удалось, - рассказал жилец дома на Вайнера.

Как отмечают местные жители, хозяина квартиры, в которой начался пожар, не было дома во время ЧП. Позже пожарным удалось вынести из горящей квартиры кошку.

- Наш дом еще в 1928 году был построен, - говорит эвакуированная пенсионерка. - Там деревянные перекрытия из лиственницы. И балконы тоже из дерева, вот и загорелись легко. В прошлый раз пожар в этом доме был в 2009 году. У меня кот остался в квартире. Другого принесли, не моего.

Животное вынесли пожарные.Фото: Олег Галимов

В МЧС также сообщили, что всего было повреждено огнем шесть комнат в трех квартирах. Возможно причиной пожара стало захламление балкона на третьем этаже. Вещи, сложенные на нем загорелись от попавшей искры.

Ближе к семи часам вечера пожарным все-таки удалось найти в одной из пострадавших квартир забившегося в угол терьера. В это же время на место ЧП прибыл эвакуатор, чтобы вывезти отечественную легковушку, мешавшую пожарной технике подъехать ближе к дому со стороны двора.

Сам хозяин квартиры, с которой начался пожар рассказал, что когда вспыхнуло пламя его не было дома:

- У меня балкон застекленный. Жара, окно открыто. Видимо, кто-то чинарик от сигареты бросил и тот ко мне попал - и пожар начался. Раньше мы уже выгребали с балкона чинарики, которые сверху нападали.

В 18.44 пожар в доме потушили. Сотрудникам МЧС оставалось только пролить сгоревшие конструкции и с помощью тепловизора проверить крышу здания - нет ли скрытого горения.

- Созданы два участка тушения пожара: один - тушение с фасада здания, второй - изнутри подъезда, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Огнем повреждены 3 жилых квартиры и 3 балкона. Быстрому распространению огня способствовали пустотные перекрытия и перегородки здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 10 человек. При обследовании соседнего подъезда горящего дома пожарными на пятом этаже был обнаружен мужчина, с помощью маски дыхательного аппарат он выведен из дома и передан медикам для осмотра.

В тушении огня были задействованы 20 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС. На место ЧП прибыли и представители администрации района, чтобы решить вопрос с расселением жильцов сгоревших квартир.

Сгоревшая квартира на четвертом этаже. Вид изнутри.Фото: Олег Галимов

Вид на горящий дом со двора.Фото: Олег Галимов