2019-07-05T17:31:56+03:00
Происшествия

Из горящего дома на Вайнера пожарные спасли мужчину

Его эвакуировали с помощью дыхательной маски и передали в руки врачам
Данил СВЕЧКОВ
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В тушении пожара участвовали 75 сотрудников МЧС.В тушении пожара участвовали 75 сотрудников МЧС.Фото: Олег Галимов
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Сильный пожар на улице Вайнера, начавшийся в половине шестого, удалось потушить к 18.44, сообщают в МЧС. Всего горело три квартиры. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

- Быстрому распространению огня способствовали пустотные перекрытия и перегородки здания, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Из здания были эвакуированы 10 человек. При обследовании соседнего подъезда горящего дома пожарными на пятом этаже был обнаружен мужчина, с помощью маски дыхательного аппарата он выведен из дома и передан медикам для осмотра.

Отчет спасателей по итогам тушения пожара на улице Вайнера в Екатеринбурге.Видео: Олег Галимов

Всего в борьбе с огнем участвовало 20 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС. Причина пожара уточняется. По предварительной версии, в открытое окно на балконе на третьем этаже кто-то бросил окурок сигареты. После того, как пламя было потушено, на место ЧП прибыли представители районной администрации, чтобы решить вопрос о расселении жильцов пострадавших от пожара квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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