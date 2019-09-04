Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли в Челябинской области
Подросток ушел в школу и выключил телефон
Фото: полиция Екатеринбурга
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Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли в Челябинской области. Подросток ушел в школу вчера утром и выключил телефон. О пропаже заявила его мама. 14-летнего Садыкова Вячеслава сегодня нашли у бабушки в Верхнем Уфалее.
- Он уехал к своей бабушке. С ним все нормально. К нему сейчас выехала мама. Они должны вернуться в субботу. С подростком и его мамой будет проведена профилактическая беседа, - рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, сегодня мы писали о поиске пенсионера, который ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся. Его сейчас ищут волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU