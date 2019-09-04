«Ушел в школу и больше не выходил на связь»: в Екатеринбурге пропал 14-летний подросток
О пропаже заявила его мама
Фото: полиция Екатеринбурга
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В Екатеринбурге ищут 14-летнего Садыкова Вячеслава, который пропал вчера, 3 сентября. В полицию обратилась его мама.
- Утром ушел в школу и около 14:00 отключил телефон – на связь больше не выходил, - рассказали в полиции. – Мы проводим комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проверяют торговые центры, места скопления молодежи.
Фото: полиция Екатеринбурга
Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении мальчика, полиция просит обратиться по телефону: 8 (343) 365-42-11.
Напомним, что сегодня мы писали о двух дедушках, которые ушли в лес за грибами и до сих пор не вернулись. Их ищут волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU