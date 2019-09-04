«Кое-где нет зубов и волос»: под Екатеринбургом разыскивают дедушку, который ушел за грибами еще три дня назад

СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-04T06:27:02+03:00

Его отсутствие заметили дети, которые приехали его навестить

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Под Екатеринбургом, в Верхней Пышме, разыскивают дедушку. 74-летний Луканин Леонид Борисович ушел из дома еще 1 сентября – он направился в лес по грибы и до сих пор не вернулся.

- Последний раз его видели в саду «Автомобилист», - рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». – Тревогу подняли дети, которые приехали навестить его, но на месте не обнаружили.

Особые приметы: частичное отсутствие зубов.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза, на голове нет волос.

Последний раз был одет в штормовку цвета хаки, черные спортивные брюки – или цвета хаки, черные сапоги. При себе имел зеленое ведро.

Всех, кто располагает хоть какой-то информацией о местонахождении дедушки – или видел его где-то, - просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU