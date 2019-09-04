2019-09-04T06:27:02+03:00
Общество

«Кое-где нет зубов и волос»: под Екатеринбургом разыскивают дедушку, который ушел за грибами еще три дня назад

Его отсутствие заметили дети, которые приехали его навестить
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Под Екатеринбургом, в Верхней Пышме, разыскивают дедушку. 74-летний Луканин Леонид Борисович ушел из дома еще 1 сентября – он направился в лес по грибы и до сих пор не вернулся.

- Последний раз его видели в саду «Автомобилист», - рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». – Тревогу подняли дети, которые приехали навестить его, но на месте не обнаружили.

Особые приметы: частичное отсутствие зубов.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза, на голове нет волос.

Последний раз был одет в штормовку цвета хаки, черные спортивные брюки – или цвета хаки, черные сапоги. При себе имел зеленое ведро.

Всех, кто располагает хоть какой-то информацией о местонахождении дедушки – или видел его где-то, - просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работники ВИЗ-Стали предложили более 600 идей по улучшению производства
Опять на те же грабли: уральца, три раза судимого за пьяное вождение, отправили в колонию
На Урале директора предприятия оштрафовали на 20 тысяч за оформление кредитов
«Ударил не меньше 37 раз»: на Урале мужчину, насмерть забившего товарища кочергой, посадили на 11 лет
Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета
«Живот пучит и голова болит»: на Урале вскрыли подпольный цех с суррогатным алкоголем на 9,5 миллионов
Ночью над Екатеринбургом несколько часов кружил самолет «Уральских авиалиний»
«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение в единый день голосования в Свердловской области
«Чаще всего – в Турцию»: за лето на отдых слетали больше 287 тысяч маленьких уральцев
«Это азартный спорт»: в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН»
«На границе развернули обратно»: уральца не пустили к родне в Казахстан из-за долга в 200 тысяч
«Волосы с проседью и нет зубов»: в лесу под Екатеринбургом пропал пожилой мужчина
26 Toyota, 14 Mercedes и грузовик: кортеж Путина обошелся бюджету почти в 4 миллиона рублей