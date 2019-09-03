17 «за», 1 «против»: на месте разрушенной телебашни не будут строить храм Святой Екатерины

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-03T11:18:43+03:00

Теперь в списке всего две территории для строительства

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В эти минуты в администрации Екатеринбурга проходит заседание рабочей группы, во время которой решается вопрос о выборе площадки для строительства храма Святой Екатерины.

Напомним, что на момент начала заседания в шорт-листе было три участка: пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова, территория Приборостроительного завода (его готовят к сносу) и место, на котором располагалась телебашня.

В состав рабочей группы вошли депутаты гордумы, администрации города, представители «Парков и скверов Екатеринбурга», епархии и урбанисты. На заседании присутствовал и мэр Александр Высокинский. Последний настоятельно просил исключить из перечня площадку, где располагалась телебашня.Чтобы решить этот вопрос, было проведено голосование.

- Из списка для голосования исключена территория, на которой ранее находилась телебашня. 17 спикеров высказалось «за», 1 – «против», еще 9 воздержались от голосования, - таковы были итоги судьбы этого участка.

Таким образом, в списке претендентов осталось два места - пустырь Белинского - Фурманова и территория Приборостроительного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU