17 «за», 1 «против»: на месте разрушенной телебашни не будут строить храм Святой Екатерины
В эти минуты в администрации Екатеринбурга проходит заседание рабочей группы, во время которой решается вопрос о выборе площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Напомним, что на момент начала заседания в шорт-листе было три участка: пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова, территория Приборостроительного завода (его готовят к сносу) и место, на котором располагалась телебашня.
В состав рабочей группы вошли депутаты гордумы, администрации города, представители «Парков и скверов Екатеринбурга», епархии и урбанисты. На заседании присутствовал и мэр Александр Высокинский. Последний настоятельно просил исключить из перечня площадку, где располагалась телебашня.Чтобы решить этот вопрос, было проведено голосование.
- Из списка для голосования исключена территория, на которой ранее находилась телебашня. 17 спикеров высказалось «за», 1 – «против», еще 9 воздержались от голосования, - таковы были итоги судьбы этого участка.
Таким образом, в списке претендентов осталось два места - пустырь Белинского - Фурманова и территория Приборостроительного завода.
ИСТОЧНИК KP.RU