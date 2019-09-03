2019-09-03T09:33:18+03:00
Общество

Хотят возобновить работы в сквере: депутаты решают, где строить храм святой Екатерины

Наблюдаем за заседанием рабочей группы в режиме онлайн
Олег Галимов
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Горожане отвергли уже три площадки для строительства храма. Фото: минстрой Свердловской областиГорожане отвергли уже три площадки для строительства храма. Фото: минстрой Свердловской области
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В эти минуты в гордуме Екатеринбурга начинается очередное заседание рабочей группы по вопросу строительства храма святой Екатерины. Все мы помним, как попытка возвести святыню в сквере у Драмтеатра, поделила город на два лагеря и ознаменовалась пятидневными протестами.

На данный момент в шорт-листе потенциальных мест пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова, территория Приборостроительного завода (его готовят к сносу) и место, на котором располагалась телебашня. Мэр Александр Высокинский просит депутатов исключить последнее из перечня.

- В повестке предстоящего заседания два вопроса. Первый – об изменении перечня площадок для строительства Собора во имя святой Великомученицы Екатерины. Он внесен на рассмотрение в связи с официальным письмом Главы Екатеринбурга, в котором Александр Высокинский просит исключить из перечня площадку, где ранее располагалась телебашня. Администрация города намерена предложить взамен другой равнозначный участок.

А вот самый скандальный из депутатов – Александр Колесников вновь желает «отличиться». Он попытается убедить коллег вернуться к рассмотрению в качестве потенциальной площадки для застройки сквера на Октябрьской площади.

В состав рабочей группы входят депутаты городской думы, администрации города, представители общества «Парки и скверы», епархии, урбанисты.

Где построить храм в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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