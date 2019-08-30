2019-08-30T14:28:49+03:00
Общество

Екатеринбургский театр «Место» потерял место из-за потопа

Сейчас артисты закрываются на ремонт и подумывают о новой площадке
Мария Трапезникова
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Фото: театр "Место"Фото: театр "Место"
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Театр «Место» в Екатеринбурге, который находится в подвале Музея истории и археологии Урала потерял помещение – его затопило из-за вчерашних дождей.

- Мы вынуждены отменить все ближайшие мероприятия. Площадку, скорее всего, закроют на ремонт на весь сентябрь, - рассказали там.

Сейчас театр возвращает все купленные билеты на мероприятия 30, 31 августа, а также 17 и 18 сентября. Сейчас артисты подумывают о другой площадке, потому что «подвалы все-таки не самая лучшая идея на осень».

Напомним, что ранее театр «Место» получил помещение, из которого выгнали 14 лет назад «Коляда-театр». Эта новость очень не понравилось драматургу – он обиделся и запретил своим артистам участвовать их в спектаклях. Однако, спустя пару дней, Коляда изменил решение и все же впустил их в свое бывшее помещение на Тургенева, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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