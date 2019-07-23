«Знаете, как я матерюсь»: драматург Николай Коляда возмутился передачей помещения, откуда его выгнали, другому театру

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-23T15:05:56+03:00

По словам драматурга, сейчас театру приходится платить 180 тысяч рублей в качестве аренды за помещение на Рыбзаводе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он пригрозил увольнением сотрудникам, которые будут работать с этим коллективом

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В подвале здания на Ленина, 69, где располагается Краеведческий музей Свердловской области, начнут ставить спектакли. Руководство заведения пригласило принять участие несколько театральных организаций, в том числе, театр «Место». Это возмутило уральского режиссера Николая Коляду, чей коллектив со скандалом выгнали с этой площадки 14 лет назад.

– Все эти годы подвал пустовал. Там вода стояла при нас по колено, мы ее вычерпывали каждый день, а сейчас, поди, вообще все зацвело, – написал драматург в Facebook. – Все эти годы, проезжая мимо и глядя на пустые окна, я думал: а зачем нас выгнали тогда с таким скандалом? И сейчас понял. Готовили место для театра «Место». Знаете, как я сейчас матерюсь, семиэтажными? Центр современной драматургии платит аренду на Рыбзаводе в месяц 180 тысяч рублей.

ЦСД - это площадка для молодых режиссеров, которую создал Николай Коляда Фото: Google.Карты

Режиссер подчеркнул, что театр «Место» появился только в прошлом году.

– На бумаге, – заявил Коляда. – Уметь надо с властями дружить. А я вот не могу. И ЦСД мой тоже не умеет.

Он также обратился к нескольким актерам своего театра – Илье Белову, Александру Вахову и Сергей Колесову, с предупреждением, что уволит их в случае сотрудничества с «Местом». Запись прокомментировала создатель «Места» Ольга Комлева-Колонтай.

– То, что вас выгнали – это дико и несправедливо, – согласилась она с драматургом. – Да, мы молодые, сделали не так много, но все впереди! Я вам очень благодарна, Николай Владимирович, что вы мне помогли в 2015 году с перфомансом – на платформе биеннале с техникой.

На что Коляда ответил, что дружить он не хочет, а технику тогда Комлева-Колонтай поломала.

В пресс-службе «Места» сообщили, что помещение находится в хорошем состоянии. Сам театр появился осенью 2018 года, и ставил перфомансы в рамках различных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU