2019-07-25T18:12:28+03:00
Звезды

Драматург Николай Коляда поздравил другой театр с переездом в помещение, откуда режиссера выгнали со скандалом

Ранее он проклял коллектив «Место» по этой же причине
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Коляда заявил, что создатели театра «умеют дружить с властями» и пригрозил увольнением актерам, которые будут сотрудничать с «Местом».Коляда заявил, что создатели театра «умеют дружить с властями» и пригрозил увольнением актерам, которые будут сотрудничать с «Местом».Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральский драматург Николая Коляда поздравил театр «Шарманка» с возможностью выступать в здании на Ленина,69, откуда самого режиссера выгнали со скандалом 14 лет назад. При этом два дня назад Коляда возмутился из-за того, что аналогичное предложение поступило коллективу «Место». Он заявил, что создатели театра «умеют дружить с властями» и пригрозил увольнением актерам, которые будут сотрудничать с «Местом».

– С чего я должен ругаться?! Я просто счастлив, потому что знаю, что «Шарманка» мыкается с 2003 года, вот уже 16 лет по разным площадкам, не имея собственного угла, но при этом делает много полезного для города. Знаю, что домом этим будете дорожить, – написал режиссер в Facebook.

Ранее драматург вспоминал, что во время размещения «Коляда-Театра» в подвале дома, там постоянно стояла вода, которую коллектив вычерпывал самостоятельно. Сейчас он жалуется на соседей, которые топят новое здание.

Драматург жалуется на потопы, которые устраивают соседи театра в нынешнем здании Фото: личная страница Николая Коляды в Facebook

Драматург жалуется на потопы, которые устраивают соседи театра в нынешнем здании Фото: личная страница Николая Коляды в Facebook

– По-моему, наши прекрасные соседи со второго этажа решили нас таким образом выселить. Я уже не могу сосчитать, сколько раз они нас заливали, – сетует Коляда. – Все цветет в Гранатовом зале, всё в протечках. Сколько раз уже лилась вода в Малахитовом, а сегодня: в фойе обрушилась штукатурка, так и бежит вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Был полностью неисправен»: в Екатеринбурге эвакуировали автомобиль, который припарковался на Плотинке
В одном из дворов Екатеринбурга оставили корзину с квитанциями на оплату услуг ЖКХ
«Оставляют мусор у жилых домов и нанимают частников»: на Урале только 50% юрлиц перешли на новую систему обращения с отходами
«Мусульман – на Сортировку, а собору дают козырные места»: в Екатеринбурге предложили включить мечеть в опрос по храму
Автотранспортный цех ЕВРАЗ НТМК передал эстафету добрых дел цеху объединенных адъюстажей
«Пришли ровные пацаны с района»: В Екатеринбурге стрит-арт с Бивисом и Баттхедом продержался ровно сутки
В Свердловской области водителя посадили на 8 месяцев за пьяную езду
В Екатеринбурге хотят реставрировать заброшенную школу с «мертвыми пионерами»
Робот Феликс и 3D-принтер: в Екатеринбурге стартует фестиваль Rukami
В Екатеринбурге мэрия приглашает горожан на «Субботник против рака»
В Екатеринбурге за 4,7 миллиона рублей отреставрируют здание Главпочтамта
Ню и тайная жизнь горожан: художники из Канады и США подарили Екатеринбургу больше 600 уникальных гравюр
«Были случаи опрокидывания»: в мэрии Екатеринбурга задумались, как убрать с Городского пруда частных лодочников
«Поставим 160 туалетов»: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет наводиться порядок на Дне города
Сделают шире и проведут свет: в Екатеринбурге перестроят остановку «Горбольница № 7»
Свердловская прокуратура разбирается, кто виноват в пожаре на Макаровском мосту
Екатеринбуржец на Volkswagen Golf врезался в теплопровод
Свердловчанам рассказали о штрафах и ответственности за незаконную охоту
«Экономично и полезно для здоровья»: свердловчане стали чаще добираться на работу на велосипедах
«Поехал по проезжей части из-за нового асфальта»: на Урале сбили 13-летнего подростка на самокате
В Екатеринбурге из-за марафона «Европа - Азия» перекроют больше 10 улиц
Как он там оказался: екатеринбургские волонтеры спасли кота, провалившегося в шахту лифта
«Стенограффия» разбивает фейки о договоренностях с Екатеринбургской епархией
Прокуратура требует уволить с высокого поста осужденного экс-мэра Каменска-Уральского
В Екатеринбурге открыли новый ледовый дворец хоккейной лиги
Екатеринбуржца отправили на 4 года в колонию за кражу строительных инструментов
Певица Монеточка вошла топ богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса
«Есть полулегальные «лазы»: ночью в Зеленой роще Екатеринбурга установили забор