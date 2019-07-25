Драматург Николай Коляда поздравил другой театр с переездом в помещение, откуда режиссера выгнали со скандалом

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-25T18:12:28+03:00

Коляда заявил, что создатели театра «умеют дружить с властями» и пригрозил увольнением актерам, которые будут сотрудничать с «Местом». Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральский драматург Николая Коляда поздравил театр «Шарманка» с возможностью выступать в здании на Ленина,69, откуда самого режиссера выгнали со скандалом 14 лет назад. При этом два дня назад Коляда возмутился из-за того, что аналогичное предложение поступило коллективу «Место». Он заявил, что создатели театра «умеют дружить с властями» и пригрозил увольнением актерам, которые будут сотрудничать с «Местом».

– С чего я должен ругаться?! Я просто счастлив, потому что знаю, что «Шарманка» мыкается с 2003 года, вот уже 16 лет по разным площадкам, не имея собственного угла, но при этом делает много полезного для города. Знаю, что домом этим будете дорожить, – написал режиссер в Facebook.

Ранее драматург вспоминал, что во время размещения «Коляда-Театра» в подвале дома, там постоянно стояла вода, которую коллектив вычерпывал самостоятельно. Сейчас он жалуется на соседей, которые топят новое здание.

Драматург жалуется на потопы, которые устраивают соседи театра в нынешнем здании Фото: личная страница Николая Коляды в Facebook

– По-моему, наши прекрасные соседи со второго этажа решили нас таким образом выселить. Я уже не могу сосчитать, сколько раз они нас заливали, – сетует Коляда. – Все цветет в Гранатовом зале, всё в протечках. Сколько раз уже лилась вода в Малахитовом, а сегодня: в фойе обрушилась штукатурка, так и бежит вода.

ИСТОЧНИК KP.RU