Свердловский министр здравоохранения приехал в Нижний Тагил, чтобы поговорить с увольняющимися хирургами

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-27T09:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков приехал в Нижний Тагил, чтобы лично встретиться с хирургами из горбольницы №1. Напомним, шесть специалистов – все хирургическое отделение медицинского заведения, подали заявление на увольнения. Они пожаловались на плохие условия труда, низкие зарплаты и высокую нагрузку.

– Он также провел опрос сотрудников больницы, – рассказал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков. – Один из хирургов свое заявление вернул, остальные будут думать неделю.

Фото: Константин Шестаков

По словам врачей, спровоцировало ситуацию массовое увольнение хирургов в другой больнице города – Демидовской. После этого поток пациентов направили к ним.

Кроме этих двух учреждений, хирургическое отделение есть только в горбольнице №4. Там работают четыре хирурга, при этом в Нижнем Тагиле проживают порядка 360 тысяч человек.

После скандала по поручению Андрея Цветкова создали расширенную комиссию, которая должна была разобраться с вопросом. В саму больницу должны были направить специалистов из Екатеринбурга. Также срочное совещание провел губернатор региона Евгений Куйвашев. На проблему обратила внимание прокуратура, отреагировали в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU