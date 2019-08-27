Свердловский министр здравоохранения приехал в Нижний Тагил, чтобы поговорить с увольняющимися хирургами
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков приехал в Нижний Тагил, чтобы лично встретиться с хирургами из горбольницы №1. Напомним, шесть специалистов – все хирургическое отделение медицинского заведения, подали заявление на увольнения. Они пожаловались на плохие условия труда, низкие зарплаты и высокую нагрузку.
– Он также провел опрос сотрудников больницы, – рассказал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков. – Один из хирургов свое заявление вернул, остальные будут думать неделю.
Фото: Константин Шестаков
По словам врачей, спровоцировало ситуацию массовое увольнение хирургов в другой больнице города – Демидовской. После этого поток пациентов направили к ним.
Кроме этих двух учреждений, хирургическое отделение есть только в горбольнице №4. Там работают четыре хирурга, при этом в Нижнем Тагиле проживают порядка 360 тысяч человек.
После скандала по поручению Андрея Цветкова создали расширенную комиссию, которая должна была разобраться с вопросом. В саму больницу должны были направить специалистов из Екатеринбурга. Также срочное совещание провел губернатор региона Евгений Куйвашев. На проблему обратила внимание прокуратура, отреагировали в Кремле.
ИСТОЧНИК KP.RU