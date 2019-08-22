2019-08-22T14:53:10+03:00
Общество

«Начальство говорит «терпите»: из горбольницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги

Они пожаловались на переработки и отсутствие юридической защиты
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заявление подали все шесть человекЗаявление подали все шесть человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Еще одна больница Свердловской области осталась без хирургов. На этот раз заявления на увольнение легли на стол главврача ГБ №1 Нижнего Тагила.

– В начале августа хирурги массово уволились из Демидовской горбольницы. После этого поток пациентов перенаправили к нам, а новых сотрудников не взяли, – рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев. – У нас шесть человек, и все постоянно работают. При этом нет ни достойной оплаты, ни условий труда, не юридической защиты: приходят жалобы из прокуратуры. А начальство кормит завтраками: говорит «терпите».

Заявления медики подали 19 августа. Они покинут больницу через две недели.

В учреждении отказались комментировать ситуацию.

Медики покинут больницу через две недели Фото: Google.Карты

Медики покинут больницу через две недели Фото: Google.Карты

– Мы в курсе происходящего и разбирается в ситуации. Без хирургической помощи жители Нижнего Тагила не останутся, – заявил пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

Кроме Демидовской и ГБ №1, хирургическое отделение есть только в горбольнице №4. Судя по сайту медицинского заведения, там работают четыре врача.

Напомним, в июле закрылось хирургическое отделение в горбольнице Каменска-Уральского. Это произошло из-за травли, которой медики подверглись со стороны юристов. Из-за этого учреждение отказалось от проведения плановых операций, и делает только экстренные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двух уральцев будут судить за кражу фермерских животных на машине убитого ими грузчика
Общественный огород и смотровая башня: екатеринбуржские архитекторы показали проект парка «Уралмаш»
Материалы по смертельному ДТП на Малышева отвезут в Челябинск для повторной экспертизы
Голосовая система будет предупреждать екатеринбуржцев о нарушении правил перехода на железной дороге
Разрежут и утилизируют: специалисты эвакуируют лайнер «Уральских авиалиний» с кукурузного поля
Екатеринбургское предприятие выплатит 100 тысяч за свалку на месте больницы
Ехать можно: в Екатеринбурге открыли кольцо Объездной и Серафимы Дерябиной
Ругался матом и устроил дебош: свердловчанина сняли с поезда за хулиганство
Несколько раз ударил ножом: на Урале мужчину обвиняют в убийстве своего товарища
Екатеринбуржцу, который продал квартиры по липовым документам, грозит до 10 лет тюрьмы
«Сын причиняет себе боль»: на Урале многодетная мама мечтает поставить на ноги приемного сына
В Каменске-Уральском День пенсионера будут отмечать до октября