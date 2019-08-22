«Начальство говорит «терпите»: из горбольницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги

Еще одна больница Свердловской области осталась без хирургов. На этот раз заявления на увольнение легли на стол главврача ГБ №1 Нижнего Тагила.

– В начале августа хирурги массово уволились из Демидовской горбольницы. После этого поток пациентов перенаправили к нам, а новых сотрудников не взяли, – рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев. – У нас шесть человек, и все постоянно работают. При этом нет ни достойной оплаты, ни условий труда, не юридической защиты: приходят жалобы из прокуратуры. А начальство кормит завтраками: говорит «терпите».

Заявления медики подали 19 августа. Они покинут больницу через две недели.

В учреждении отказались комментировать ситуацию.

Медики покинут больницу через две недели Фото: Google.Карты

– Мы в курсе происходящего и разбирается в ситуации. Без хирургической помощи жители Нижнего Тагила не останутся, – заявил пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

Кроме Демидовской и ГБ №1, хирургическое отделение есть только в горбольнице №4. Судя по сайту медицинского заведения, там работают четыре врача.

Напомним, в июле закрылось хирургическое отделение в горбольнице Каменска-Уральского. Это произошло из-за травли, которой медики подверглись со стороны юристов. Из-за этого учреждение отказалось от проведения плановых операций, и делает только экстренные.