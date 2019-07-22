Врачи поувольнялись: в горбольнице Каменска-Уральского хирурги отказались от плановых операций

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-22T17:58:08+03:00

Жители города не знают, куда податься со своими бедами

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В Городской больнице Каменска-Уральского закрылось хирургическое отделение. Врачи делают только экстренные операции, а вот от плановых отказались.

Причина банальна, по словам горожан, из больницы увольняются опытные специалисты, поэтому операции делать попросту некому. В итоге третий по величине город Свердловской области теперь не может помочь жителям с острыми проблемами со здоровьем, пишет информационный портал KU66.RU.

- Пока хирургия закрыта, причина – нехватка врачей, - кратко поясняют сотрудники больницы. Однако официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.

По данным информационного портала, увольнение врачей – результат активной травли со стороны юристов Каменска-Уральского, которые стали часто исследовать результаты операций, в которых могут быть усмотрены врачебные ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU