Врачи поувольнялись: в горбольнице Каменска-Уральского хирурги отказались от плановых операций
В Городской больнице Каменска-Уральского закрылось хирургическое отделение. Врачи делают только экстренные операции, а вот от плановых отказались.
Причина банальна, по словам горожан, из больницы увольняются опытные специалисты, поэтому операции делать попросту некому. В итоге третий по величине город Свердловской области теперь не может помочь жителям с острыми проблемами со здоровьем, пишет информационный портал KU66.RU.
- Пока хирургия закрыта, причина – нехватка врачей, - кратко поясняют сотрудники больницы. Однако официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.
По данным информационного портала, увольнение врачей – результат активной травли со стороны юристов Каменска-Уральского, которые стали часто исследовать результаты операций, в которых могут быть усмотрены врачебные ошибки.
ИСТОЧНИК KP.RU