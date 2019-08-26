Прокуратура проведет проверку после массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-26T15:00:37+03:00

Сотрудники ведомства поговорят как с работниками, так и с руководством больниц

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту массовых увольнений врачей-хирургов Нижнетагильских больниц.

- В среду, 28 августа, сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области выедут в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники проведут встречу как с работниками, так и с руководством медучреждений. Будут проверены вопросы начисления зарплаты. Напомним, что в начале августа сразу несколько хирургов написали заявление об увольнении. После этого было принято решение отправлять хирургов из Екатеринбурга на место уволившихся коллег. А в Минздраве области сообщили, что держат ситуацию под контролем. Сегодня стало известно, что ситуация дошла до Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU