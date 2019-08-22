2019-08-22T18:55:06+03:00
Общество

«Разберемся!»: в Минздраве отреагировали на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Создана расширенная комиссия
Лев ИСТОМИН
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Ситуация с увольнением хирургов попала в поле зрения МинздраваСитуация с увольнением хирургов попала в поле зрения МинздраваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минздраве Свердловской области отреагировали на увольнение сразу шести хирургов Городской больницы №1 в Нижнем Тагиле. Врачи пожаловались на низкую заработную плату, плохие условия труда и отсутствие юридической защиты в сложных ситуациях.

Заявление специалисты написали 19 августа, после чего дорабатывают две недели. В ответ на недовольство, по утверждению хирургов, начальство им отвечает коротко и однозначно: «Терпите!».

Вопрос об увольнении опытных специалистов всколыхнул Нижний Тагил. Здесь проживают больше 360 тысяч человек и помощь медиков в промышленном городе очень востребована.

Вечером ситуацию прокомментировали в областном Минздраве, которому подчиняется система здравоохранения Нижнего Тагила.

- Никто не останется без хирургической помощи в Нижнем Тагиле! По поручению министра здравоохранения Андрея Цветкова создана расширенная комиссия с привлечением общественных организаций, в том числе ОНФ, профсоюзов, Общественного совета при Министерстве здравоохранения Свердловской области. Разберемся и найдем адекватное решение, - заявил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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